我國自購59.4萬劑AZ疫苗於昨（6）日晚間運抵台灣，但有效期僅24天，引發各界討論，買到「即期品」，對此，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因國際疫苗供貨仍不穩所致，這批疫苗將優先供應給打第一劑AZ滿8周的民眾接種第二劑。

針對外界質疑，昨日到貨的59萬劑AZ疫苗，將於本月底11月30日過期，莊人祥今也解釋，這是因為目前國際間的新冠疫苗供貨仍然不穩，導致交貨時程難以確定，考量到國內仍有許多民眾尚未完整接種第二劑AZ，因此這批疫苗將優先供應給距離第一劑間隔滿8周的民眾，盼能進一步提高第二劑覆蓋率，後續將掌握每天接種情形即時調度，避免屆效情形發生。

指揮中心是何時接獲通知要接收這批AZ疫苗？莊人祥表示自己並不清楚，因此關於合約簽訂的部份都無法回應，但他強調，即便是BNT、莫德納疫苗，解凍後的效期也都是28天，國內早已演練好接種流程，應不至於打不完。

莊人祥說，這批AZ疫苗昨天到貨，加上檢驗封緘流程最快15日能配到各醫療院所，目前至少有180萬人符合接種資格，屆時無須上網預約，自行至指定院所接種即可。