中央流行疫情指揮中心昨宣布開放規劃出國的高端接種者混打2劑AZ、莫德納或BNT疫苗，而接種高端者可入境的國家有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯6國，不過今日指揮中心特別更正，由於外交部資訊有誤，承認高端的國家應為4國，以色列、阿根廷不在此列，而貝里斯實施日期待定。

指揮中心今傍晚表示，昨日記者會發布「已接種高端疫苗且有緊急出國需求的民眾可持相關證明文件接種AZ、BNT或Moderna」手版，其中「接種高端可入境6國」調整文字為「接種高端可入境或入境免隔離國家」。另外，指揮中心也先移除以色列及阿根廷2國，至於貝里斯則新增備註「實施日期待確定」。

對於為何承認的國家從6國變4國？發言人莊人祥說明，外交部的資料有誤，因過去看到有成功入境的特例，「誤以為有」，而特別更正。對於高端混打其他疫苗，昨日宣布後就已上路，民眾可洽衛生所、健康中心詢問。