中央採購500萬劑高端疫苗，但打氣不佳，超過300萬劑依舊閒置中，對此衛福部長陳時中今(19日)坦言若真的過期就會銷毀，引發關注，就有鄉民挖出力挺高端的綠粉3個月前一句話，大笑「這些人去哪了」。

高端族群目前包括打一劑、兩劑完整接種的高端族群僅有77萬人、共142萬劑，倉庫內仍有超過300萬劑閒置，但高端首月後打氣不佳，近日打氣持續低迷，每天接種不到3000劑，昨天(18日)更是僅施打1280劑，剩餘超過300萬劑恐無法在期限內打完，高端疫苗單劑881元、單瓶10劑每劑810元，若報廢恐損失達30億元左右。

消息曝光也在PTT引起熱議，更有人挖出高端8月份高端開放預約施打系統當機時，不少綠粉狂喊「不要跟我搶高端」，其他人紛紛附和「承認高端搶手很難嗎」、「比五月天門票還難搶」、「白藍4%崩潰，沒想到一堆人搶吧」等話語，直問，當時這些人去哪了？

鄉民紛紛留言：「結果打的人不到80萬」、「這些喊不要跟我搶的人現在都去哪了」、「事實就是一堆綠粉也不買單」、「捧高端是工作，打其他疫苗是生活」、「嘴上喊打高端的，一堆都不敢秀小黃卡證明」、「哀，我的納稅錢啊」。