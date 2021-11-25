國民黨推動「同舟計畫」特別辦法，放寬失聯或被註銷的黨員回黨條件。國民黨今天表示，至今已逾3萬人申請入黨或恢復黨籍，達成率300％，其中年輕朋友入黨達1465人，地方黨部反映實施期間太短，因此決定黨費優惠方案延長3個月，讓更多資深黨員能有充裕時程回黨，並鼓勵更多黨員邀請認同國民黨理念的親友入黨。

國民黨說明，攸關黨費優惠的「同舟計畫-萬人回娘家專案」，原訂辦理期間為11月1日至11月24日，這段期間內，「歷年欠繳黨費之黨員」交300元即享有黨權；「失聯」或「被註銷」黨員交600元（工本費＋黨費）即享有黨權，再溯計失聯期間的黨齡。

國民黨強調，此次延長3個月施行的黨費優惠「同舟計畫-萬人回娘家專案」，與涉及黨紀處分的「黨員回娘家特別辦法」不同，該特別辦法仍維持原期限，僅施行至111年2月17日止。

國民黨指出，這次同舟計畫中，曾任彰化市民代表、彰化縣議員的黃玉芬年輕且取得美國匹茲堡州立大學企管碩士學位，過去皆為無黨籍身分參選，這次透過同舟計畫提出入黨申請，成為國民黨堅實戰力的一員。

國民黨舉例，「同舟計畫-萬人回娘家專案」推行後，吸引不少年輕朋友申請入黨，一位原本支持民進黨的林先生看到民進黨執政後反民意而行，加上高端事件與各項公投問題，讓他認為台灣必須有足夠強力的反對黨讓民進黨正視一般人民的民意，因而決定加入國民黨，期許自己能與國民黨一起監督政府。

國民黨強調，將會持續透過同舟計畫，集結所有的監督力量，號召更多志同道合的夥伴，一起為民發聲，監督蠻橫、鴨霸的民進黨政府。