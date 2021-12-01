今年由於煤炭、運輸成本上揚，水泥價格漲了10幾趴，墊高營建成本。不過政府宣布從12月份起調降大宗物資稅率，水泥貨物稅減半，對此台泥今天表示，這有助分攤成本，水泥暫時不會再做調漲動作。

台泥2020年透過AI智能驅動創精進「混凝土履歷制度」，今獲財團法人台灣營建研究院(TCRI) 授予證書，由台泥資深副總黃健強領取。

面對今年水泥原料的煤炭價格不斷攀升，運輸成本也多一倍，有營造業者要求政府招標砂石時設立價格天花板。台泥副總黃健強表示，水泥價格本就很低，40年來都沒漲，今年是因為煤炭成本關係，才調價了10幾趴。

不過政府給予貨物稅減半優惠，他說本來的漲幅還不夠成本，現在因為有貨物稅優惠，可以分擔一些成本，所以暫時不會再做漲價。

對給予台泥水泥履歷認證，台灣營建研究院院長呂良正表示，混凝土有六大原料，該院都會從源頭、摻配的水等整個作抽驗把關。現在每個施工單位都可以上網，掌握自己案子從開工到完工的混凝土履歷資料。

黃健強表示，履歷制度可更精確呈現碳足跡，接下來就可以很精準計算碳排，最後才能完成混凝土碳中和的承諾。」台泥投資2億在桃園工廠，增建混凝土專用實驗室，將來在這裡研發新材料，做減碳研究，與學界合作計畫，為客戶進行材料實驗，最終目的是減輕碳排對世界極端氣候的壓力。