南橫梅山口至天池部分道路狹窄且停車空間有限，警方在重要路口設置截流管制點，實施勸導或管制上山。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台20臨105線南橫梅山口至天池路段，今年8月間因連日豪雨侵襲，當地實施預警性封閉，經公路總局搶修後暫搭便道供民眾通行，考量疫情趨緩及民眾生活和觀光需求，12月1日起開放該路段通行，除每周二、四暫停開放外，其餘每天上午8時至下午1時允許民眾上山，下午3時前下山，警方將在開放時段實施交管並加強取締，以利人車通行。

南橫梅山口至天池路段今年8月間因連日豪雨侵襲，當地實施預警性封閉，加上沿線明霸克露橋、梅蘭明隧道也因豪雨受損，公路總局第三養護工程處搶修後，暫時搭建便道讓民眾方便上下山，並於12月1日起開放該路段通行。

高市警局為配合該路段開放及確保用路人安全，呼籲民眾行經該路段時應注意路況，小心慢行。

警方表示，將會在旗山、美濃、六龜、桃源等地區及台20、28、29線等易肇事路口不定時編排交通稽查勤務，針對超速、闖紅燈、改裝車輛、酒駕等重大違規嚴加取締，以防制交通事故發生。

警方指出，由於南橫梅山口至天池部分道路較為狹窄且停車空間有限，警方將依據車流狀況及停車場容量，派員於熱門景點沿線、重要路口設置截流管制點，實施勸導或管制上山，該路段除每周二、四暫停開放外，其餘每天上午8時至下午1時允許民眾上山，下午3時前，民眾須全數下山。

警方呼籲欲前往當地的民眾出發前可先上網查詢相關交通狀況，做好行程規劃並配合警方管制措施，以利通行。