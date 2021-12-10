新莊慈祐宮是新莊老街上知名的百年古蹟廟宇。（新莊慈祐宮提供）

新北市文化局首度與動漫角色合作，號召「柯南」的粉絲及民眾前來新莊廟街，由柯南人偶陪大家一起解開新莊古蹟廟宇及傳統美食，經過百年仍香火鼎盛、生意興隆的秘密，解謎首部曲「柯南與你的廟街巡禮」於19日登場，10日中午12時起開放報名，每場限額1200名。

文化局長龔雅雯表示，新莊廟街有300多年的歷史，坐擁百年古蹟廟宇、特色巷弄，也是傳統偶戲的發源地，更有古早味的庶民美食。這次推出三大系列活動「廟街實境解謎」、「戲曲展演」及「走讀小旅行」，盼透過與知名動漫角色的合作，吸引大量觀光人潮、活絡在地經濟。

名偵探柯南在新莊廟街的解謎三部曲，分別為19日首部曲「柯南與你的廟街巡禮」、明年1月8日二部曲「小蘭與新一穿梭百年古蹟」、明年1月15日最終曲「安室透VS赤井秀一廟街追逐戰」，實境解謎地點包括新莊廟街各大廟宇及知名店鋪，不只能夠體驗柯南劇中懸疑的情節，除柯南人偶外，劇中主角毛利蘭、日暮警長也會現身，陪大家一起解謎，並讓粉絲合影拍照拍個夠。

此外，新莊文化藝術中心也在活動期間的周末推出一系列活動，包括蕭建平電視木偶劇團、勝秋戲劇團、新莊兒童合唱團、新莊歌劇團等團隊及新莊區公所迎新年慶祝活動，帶來精彩的各式戲曲展演；新北市立圖書館新莊分館也推出的走讀小旅行，相當適合親子出遊、闔家前往，更多資訊可至新北市文化局網站https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／查詢。