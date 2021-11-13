【LIVE直播】中央流行疫情指揮中心最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例新冠肺炎確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國（案16587）、印尼（案16588）、菲律賓（案16589）、日本（案16590）入境，入境日介於今年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日4例境外移入中，有3人曾接種疫苗，但只有序號1、2為突破性感染，分別接種AZ與莫德納疫苗。另一人也曾接種疫苗，但是曾經染疫，因此不屬於突破性感染。

疫情指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6479例確診，分別為1835例境外移入、1萬4590例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。死亡病例累計為848例，其中836例本土、12例為境外移入。