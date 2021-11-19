全台灣接種疫苗不良反應通報有上萬件，衛福部疾管署審議22件藥害救濟案，委員之一是台中第二選區立委參選人林靜儀，北市議員徐弘庭19日踢爆，林幾乎未出席會議，說是國民黨抹黑護航高端，但22案都是AZ，且缺席8次會議有6次去上政論節目，台北市長柯文哲則認為，不能出席就不要擔任委員就好，何必掛名。

全台灣接種疫苗不良反應通報有上萬件，北市AZ有1304件、BNT有143件、莫德納248件、高端37件，如果有不良反應造成身體權益受損，可經過藥害救濟。

台北市長柯文哲（左）。（摘自柯文哲YT）

徐弘庭今在市政總質詢指出，衛福部疾管署今年審議22件救濟申請，委員之一是林靜儀，她聲稱因為國民黨抹黑她護航高端，因此她要迴避出席會議，但藥害救濟22件都在審AZ，和高端迴避根本沒關係。

他表示，北市有140多人提出藥害救濟，到現在都還沒審到，比對林靜儀缺席會議紀錄，8次有6次在上政論節目。柯文哲認為，林去開會也沒有影響，「政論節目應該有去很認真罵我才對」，不能去就不要當就好，沒必要掛名。

議員王鴻薇也說，請假8次有6次去上政論節目，根本不把人命當一回事，以後若當上立委，恐怕上節目比在立法院開會重要。

徐弘庭認為2年才審22件，他詢問柯文哲衛福部長陳時中是否適任，柯回說「不要問我這題目」，他要求市府發文請中央速審，或建立預審、預諮詢服務。

對此，柯文哲也認為很奇怪，怎麼會這麼慢，他承諾會開會討論看看藥害救濟案件怎麼解決。