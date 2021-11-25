合作金庫第13度榮獲教育部體育署「體育推手獎」，囊括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座，25日副總統賴清德親自頒發獎座予合作金庫銀行，由總經理林衍茂代表領獎。本獎項表彰合庫長期紮根基層體育、贊助推展運動活動，以及培育傑出國手的卓越貢獻。合作金庫近年來每年都編列1.4億元以上預算扶植桌球、羽球、棒球三支球隊，成為優秀運動員的堅實後盾，讓選手們生活無後顧之憂，專心訓練球技並積極參與國內外賽事為國爭光，此次獲獎為連續十三年獲得體育推手獎最高殊榮的肯定。

合庫球隊今年成果豐碩，本次參與2020東京奧運的選手與教練合計達10位之多，羽球世界球后戴資穎獲得台灣奧運史上第一面女子單打銀牌、桌球林昀儒及鄭怡靜獲得奧運桌球混雙銅牌。在2021年亞洲桌球錦標賽，「桌球教父」莊智淵勇奪男子單打銀牌，莊智淵、陳建安、孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠榮獲桌球男子團體賽銀牌。在國內賽事的部分，11月16日全國桌球錦標賽，黃怡樺及陳建安分別獲得女子及男子單打冠軍，另外王泰崴、馮翊新也在男雙賽事奪冠；合庫棒球隊則於13日勇奪「爆米花棒球聯盟」冠軍，完成二連霸，拿下隊史第4冠。

合作金庫銀行雷仲達董事長上任後即大力支持桌球、羽球、棒球三支球隊的發展，對於優秀選手晉升、營養金、優勝獎金等獎勵方式進行全面性調整，逐年增編球隊預算，讓球員專心投入訓練積極參與國內外賽事，成就球星在國際體壇大放異彩。

合作金庫深耕臺灣超過一世紀，除提供專業的金融服務外，支持體育活動亦不遺餘力，自1993年起每年利用寒、暑假期間，輪流於國內各地區舉辦棒球、桌球、羽球育樂營，參加過的學童累計已超過6萬人次，從學齡孩童的育樂營，到各產業的運動賽事交流，推廣全民運動風氣，提昇國人的「健康力」，善盡「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任。合庫永續經營桌球、羽球、棒球三支球隊，培育優秀選手在國際體壇上屢獲佳績，提升臺灣在國際的能見度，期望未來能培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀之星。