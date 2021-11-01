國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉(截自國政基金會直播畫面)

國政基金會1日舉辦座談會談重啟邊境，專家學者指出，台灣入境關14天太久太嚴苛，但另一方面檢疫標準又太放水太寬鬆，確診者Ct值35甚至30就放人。有與會者提到確診者住防疫旅館不但政府幫忙付錢，且確診者Ct值30就可以返家，比健康者還早離開檢疫所，「為何政府要幫確診者省時間和金錢？簡直莫名其妙！」

台灣預防醫學學會理事長陳宜民說，現在一家人返台要分開關防疫旅館，例如夫婦從美國回來要住2間防疫旅館，實在沒必要，一家人同住比較人性化也比較省錢，只要防疫期間增加篩檢，確定有人陽性再分開住就好。「指揮中心應該有全面做法，只要解釋清楚，全民都願意配合。」

陳宜民說，現在Ct值35以下才算陽性，高於35就可以從集中檢疫所放出來；日本、美國是38，等於台灣要求病毒量比別人高8倍才算陽性。他建議指揮中心，Ct值採嚴格標準到38才能離開集中檢疫所。

鳳凰旅遊董事長張巍耀說，希望藉由增加核酸檢測次數，減少隔離天數。現在有個很荒謬的現象，他一位朋友在美國打2劑BNT滿14天回台，但入境時驗出陽性，驗出時已經住防疫旅館2天，被移送集中檢疫所後不用付錢，且Ct值30以上就可以離開，所以他朋友只關10天。張巍耀說，政府幫確診者付防疫旅館費，且比健康者關的時間還短，「為何我們要幫確診者省時間和金錢？」

國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉說，現在外國人進不來，產業人力、觀光影響都很大，建議先讓低風險國家入境，14＋7是否可以改成10＋7或是7＋7？且重要配套是增加檢疫次數，不管入境關10天或7天內，可以每天快篩或是2天1次PCR。

林祖嘉特別提到大陸台商，現在兩邊都管很嚴，雖然大陸現在有零星疫情，但大陸管制比很多國家好很多，是否可以讓台商返台不要關14天？現在防疫旅館不夠，可考慮14＋7改成7＋7，縮短在旅館時間，但是加強快篩。到明年1月底、2月初春節期間，台灣應該可以疫苗打得差不多了，現在趕快宣布，讓台商和航空公司可以預先安排。

立委洪孟楷表示，現在很多觀光飯店轉成防疫旅館，他很不願這樣講，但這是否「以防疫之名行振興之實」？為何指揮中心不鬆口說入境在家隔離就好，因為依但如此，現在已經訂滿的旅館就沒人住，這使得指揮中心一直採取保守策略，不敢積極減少防疫隔離天數，只敢採10＋4折衷方案；「指揮中心被5月疫情嚇到，現在變成只要疫情控制得宜，甚麼都可以犧牲。」