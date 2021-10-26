女星壯壯（沈立心）2013年從《國光幫幫忙》出道，她以天使臉孔、魔鬼身材和活潑開朗的個性，擁有超夯人氣，壯壯近年搭上中華職棒啦啦隊的熱潮，擔任過中信兄弟passion sisters的隊長，現今則是樂天桃猿應援團團長，而不吝嗇在社群網站分享生活點滴的壯壯，今（26日）則曬出穿比基尼打BNT照，也讓她的好身材全現形。

照片中，壯壯身穿黃色比基尼和藍色牛仔短褲入鏡，大方展現傲人上圍和手臂上的棉花，壯壯曬出人在綠島鄉衛生所照，並開心直呼：「終於讓我打到疫苗啦」，壯壯也說明到綠島打疫苗的原因：「台北搶不到預約 突發奇想來潛水加打疫苗 回來不用隔離 還促進台灣旅遊 是不是只有我想得到」。

壯壯到綠島打疫苗。（圖／取材自壯壯Instagram限時動態）

壯壯形容到綠島打BNT是「偽出國打疫苗」。（圖／取材自壯壯Instagram限時動態）

壯壯直呼：「更方便的是，還可以穿比基尼打疫苗 謝謝醫生」，而壯壯還自嘲：「我是台北搶不到疫苗的邊緣人」、「我愛綠島 偽出國打疫苗」，吸引網友留言討論：「好難得的體驗，一次到位！」、「要多休息、多喝水喔」、「這天氣超棒的！打完多喝水休息囉！然後就繼續頭好壯壯」、「穿比基尼打疫苗好嗨森喔」。

其實，不只有壯壯的打疫苗穿搭引發熱議，瑤瑤（黃喬歆）昨則曬出「方便打針」的穿搭去打疫苗，瑤瑤身穿露肩上衣接種BNT疫苗，唯獨肩上有挖洞，還真的方便打針，瑤瑤還得意說：「連護理師看了都說讚」。