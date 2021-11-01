小時候參加比賽時，老師總是叮嚀學生「勝不驕，敗不餒」，在比賽結束後，也一定會和對手握手言和。大陸湖北日前進行一場幼童的跆拳道比賽，其中一名選手被踢到後，竟當場嚎啕大哭，對手發現後並不是認為有機可趁再次進攻，而是上前安慰對方，暖心舉動融化全場所有人。

根據《網易新聞》報導，湖北宜昌一間跆拳道道館近日舉行幼童比賽，其中兩名年約5、6歲的選手，分別穿上紅色與藍色的護具，隨後進行對決，穿紅護具的幼童似乎不想打了，因此一直呆站在原地，被穿藍護具的選手踢中後，便是痛得當場大哭。

當下以為穿藍護具選手會繼續攻擊，豈料他看到對方哭後，先是站在旁邊不知如何是好，裁判看到後也立即暫停比賽，穿藍護具的選手便上前用衣服幫對手擦眼淚，還擁抱對方想安慰他，超暖舉動讓不少人看了非常感動，過程被拍下後PO上網，引發網友討論。

拍攝者張姓男子表示，當時中午進行跆拳道決賽，穿紅護具的選手不想打了，但這場比賽主要就是為了小朋友的增加膽識和經驗，因此他就被硬拉上場，「當時看了相當感動，孩子之間的友誼很真摯」。不少網友也回應「友誼第一，比賽第二」、「裁判最後也忍不住笑出來，這畫面實在是太暖了」。