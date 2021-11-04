李銘順（右）和朱軒洋亦師亦父。（愛奇藝國際站提供）

李銘順（左）與周渝民。（愛奇藝國際站提供）

李銘順戲裡捨身替周渝民擋槍。（愛奇藝國際站提供）

張榕容。（愛奇藝國際站提供）

李銘忠飾演反派。（愛奇藝國際站提供）

劇中飾演警隊的演員群，戲外感情佳。（愛奇藝國際站提供）

原創華劇《逆局》第二章「微光將近」好評持續延燒，上周劇情再度出現重大轉折，劇中梁炎東(周渝民 飾)因掌握關鍵證據而引來殺機，譚隊(李銘順 飾)捨身為其擋槍犧牲，目睹一切的周渝民與朱軒洋崩潰隱忍的演技讓觀眾瞬間淚崩，直呼「超級催淚，直接爆哭」、「周渝民跟朱軒洋那場哭戲太精彩」、「領完便當後超多回憶殺，根本哭慘」。

劇中李銘順與朱軒洋分別飾演警隊長譚隊及菜鳥警員任非，猶如父子的互動每每讓觀眾直呼超有愛，然而兩人在劇中卻因季思琪(紀培慧 飾)綁架案產生誤會，還來不及解開誤會，譚隊就遭人開槍擊中身亡，及時趕到目睹一切的任非只能心碎崩潰哭喊。

談及拍攝過程，朱軒洋透露李銘順在拍攝前頻頻主動關心他的狀態，但也開玩笑說「我待會是屍體哦，只能旁觀，沒辦法幫你對戲」，一番話頓時讓朱軒洋感到壓力巨大，但也笑說「被銘順哥逼一逼，我抗壓性又變更強了」，最終完美展現出爆發性的演技，讓現場工作人員都為之動容。

導演莊絢維表示：「拍攝當下，軒洋真的覺得他要失去銘順哥，兩人累積的父子情被迫畫下句點，因此傳達出濃烈感情，非常動容。」李銘順也對朱軒洋的演出給予高度肯定，表示自己即便閉眼演出死亡狀態，但仍能感受到朱軒洋表演張力，笑說：「真的滿感人的，死人都要流眼淚了。」

劇中李銘順遭射殺身亡讓觀眾感到不捨，射殺李銘順的則是他戲外的親弟弟李銘忠飾演的林啟辰，戲裡戲外充滿衝突性的角色安排，引起觀眾討論，直說「悲劇色彩又更重了」。對於在劇中得要親手射殺李銘順的橋段，李銘忠笑說：「當時眼裡只有譚隊長（李銘順飾演），不是我哥！」也表示自己很喜歡這樣的安排，讓兩人首次合作留下深刻場面。

《逆局》劇情進入最後階段，但所有案件的幕後大BOSS仍是未解之謎，引起觀眾熱烈討論及猜測，第二章空降副分局長的張榕容及分局長劉亮佐、甚至梁炎東(周渝民 飾)的恩師羅北安都被網友列入大BOSS候選名單，更多關於幕後操盤手的線索也將在周五一一揭露。