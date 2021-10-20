阿諾被大家稱呼為女版「省王之王」。（民視提供）

民視《這事有影嘸》邀請到梁赫群、阿諾等來賓都是演藝圈精打細算的代表，與主持人林美秀聊聊「兩代消費方式大不同，誰是真正精打細算」的話題。

梁赫群表示精打細算的第一步，就從「省車錢」開始，他每次接到工作都會先問製作單位同場來賓有誰，某次得知有楊皓如和詹惟中，馬上打電話給楊皓如要搭錄影的順風車，即使根本不順路也要盧到順路。工作結束後再接著搭詹惟中的千萬名車回家，不只坐起來舒服還有司機負責開車，更是直接把他送到家門口，錄一次影不僅賺到通告費，唯一的開銷車費還是「0」，所以省到極致的梁赫群自爆錄了主持的節目6年，都是搭製作人的順風車下班。

還有衛生紙用1次就丟這行為，梁赫群也是絕對不允許的，衛生紙擦完嘴後可以接著拿來擦桌子，擦完桌子再把它折起來撿地上的頭髮，這樣衛生紙才算功成身退。而且梁赫群還會將只用過1次、還算乾淨的衛生紙收集起來放在廁所2次利用，小孩泡過的洗澡水，一般人頂多拿來沖馬桶，梁赫群卻會用這盆水洗澡、洗臉，還笑嘻嘻地說：「就算裡面有尿，也是童子尿，很乾淨啦！」讓眾人驚呼真是「省王之王」。

阿諾則是從國小4、5年級就開始打工，在親戚家幫忙賣便當。當時的時薪是10塊錢，一個暑假下來累到中暑兩次，之後就覺得賺錢很辛苦，從此養成記帳的習慣，一塊錢都不放過，阿諾提到平時不管花了多少錢，都要立刻把手機拿出來記一筆帳，即使有點麻煩，但每個月花費在哪清清楚楚，還可以知道自己要從哪裡省錢，現場更強調「記帳才是精打細算的第一步!」

對於食、衣、住、行、育、樂中最花錢的住，阿諾房子不用在乎新舊，租房的她有次找到一間地點不錯的房子，一問才知道不久前有長輩在裡面過世，但她居然對房東說沒有關係，並表示自己很樂意租下來，但是希望房租再便宜一點。就這樣原本1萬1的套房，後來只花了9千就租到，而且地點超好、就在東區精華地區，也被大家稱呼為女版「省王之王」。