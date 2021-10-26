雲林縣麥寮鄉公所邀集全台48名藝術家，用畫筆記錄麥寮風情。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉因六輕設廠快速發展，已成為雲林縣人口數第3的鄉鎮，鄉公所為記錄鄉內特色景點與人文歷史，與台西藝術協會合作，26日邀集全台48名藝術家，前往拱範宮、貨櫃市集、鴉片牆等地，用畫筆呈現麥寮的各種風情，共同見證其發展過程。

麥寮鄉公所為行銷麥寮之美，與台西藝術協會舉辦「跟著畫家去麥寮」，26日48名畫家以畫筆帶領民眾，用藝術的角度記錄麥寮鄉的人文、宗教、產業、景點、生活場景等，進行1場別開生面的藝術饗宴。

藝術家們先藉由簡報，了解麥寮鄉的風俗民情，隨後前往地方信仰中心拱範宮媽祖廟、清朝時期的鴉片館磚牆、行銷在地物產的貨櫃市集、後安村古厝群等地寫生，不少民眾在旁圍觀，不時提供意見，希望藝術家把麥寮鄉畫得更有味道。

台北市極美畫會會長曾惠敏表示，這是她第1次到麥寮，一早開車南下抵達時先逛1圈，再步行尋找作畫地點，秋天的海風就像海口人一樣熱情，非常適合速寫在地人的日常，純樸小鄉激發她許多靈感，希望明年有機會再次參加活動。

台西藝術協會創會會長丁仁桐認為，記錄地方通常用拍照、錄影方式，畫家們的畫筆除了可以畫出外貌，還可以畫出感情，且每個畫家的畫風筆觸各有特色，讓觀看的人產生不一樣的情感。所有作品將在麥寮公所展出，同時上傳網路，讓麥寮之美更廣為人知。

麥寮鄉長蔡長昆指出，麥寮鄉因六輕設廠，人口由原本的3萬多人，增加至目前的近5萬人，公所為記錄麥寮的發展足跡，特別請來藝術家用畫筆呈現麥寮鄉風貌，留予後代子孫。