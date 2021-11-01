白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天證實自己感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所幸症狀輕微，且並未隨總統拜登出訪歐洲。

美聯社報導，莎琪說，她最後一次會見總統拜登（Joe Biden）是在10月26日，當時兩人在白宮會面，並且保持6英尺（約180公分）距離且戴口罩。

拜登這個週末在羅馬出席20國集團（G20）領袖峰會，並即將在11月1日前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

現年42歲的莎琪原本計劃與拜登同行，不過得知她的家人染疫後，就在拜登準備動身前往歐洲之際取消行程。

莎琪發表聲明說：「從那時起，我27至30日展開隔離並進行PCR檢測，結果是陰性，不過就在今天我確診了。」

她說，目前只有出現輕微的染疫症狀。

隨同拜登出訪的白宮幕僚與隨行人員，他們在動身離開白宮前天天篩檢並且已完整接種疫苗，由於與人近距離接觸，加上他們職責所在需要頻繁出差，許多官員已接種疫苗加強劑。

美國聯邦監管機構宣布美國民眾可施打第3劑疫苗之後沒多久，拜登9月27日即接種疫苗加強劑。

這次是由白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）隨同拜登出訪，莎琪說，10天隔離期結束並經過快篩呈陰性反應後，她將重返工作崗位。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1101101