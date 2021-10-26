指揮中心擬規劃開放第13輪混打AZ＋BNT，由於不少研究顯示混打效果更佳，因此有不少民眾即變知道副作用會比較大，仍心動想要混打，對此，小兒科醫師張博揚急發文請求大家別在打電話來問混打了，並無奈嘆氣道「認真的BNT第一劑已沒人想打，想要AZ+BNT第2劑的人一堆。」引起網友熱烈討論。

小兒科醫師張博揚昨天在臉書發文表示，請大家不要再打電話來詢問現在可不可以混打BNT了！指揮中心還沒有宣布相關的規定，只要沒透過疫苗平台預約接種就是不行打，「我給你打了也是報不上去，所以真的不行」。

張博揚無奈大嘆說，第13輪規劃開放混打的消息傳出去後，想要混打「AZ+BNT」的人有一大堆，現在已經沒有人想要第一劑就打BNT了。

張博揚日前的貼文提到，AZ混打mRNA疫苗主要是為了提高抗體濃度、增強保護力，但確切的效果有多好，其實只是會比接種兩劑AZ還要好，但效果也只會近似於打兩劑mRNA疫苗而已。

張博揚指出，在現實世界中，完整打完兩劑BNT或莫德納疫苗仍擋不住Delta，雖然兩劑AZ的效果更差，但實際上預防重症和死亡率的效果卻沒有差別，換句話說，不管是什麼樣的疫苗接種組合都具備防重症死亡的效果，但在面對日新月異的變種病毒上則沒有太大的差異。

張博揚也說，接種第二劑AZ疫苗的副作用，比起第一劑可以說是「苦盡甘來」，撐過第一劑的副作用以後，為什麼不好好打完第二劑就好，還想著要棄權去混打，大家不要忘了混打疫苗的副作用會更大，到底何苦呢？

張博揚坦言，除非疫苗不足夠，否則他其實不推薦混打，他甚至連第三劑都不想要接種。他並表示，想要接種第三劑加強劑的民眾，在去打疫苗之前，不妨先驗個抗體看看吧！對他而言，給他口服藥，他就可以放心去買機票了。

貼文引起網友討論，「不得不說台灣人只願意看自己想看的、做自己想做的，雖然自己也知道這可能不是最好的選擇」、「唉！這就是台灣人」、「就是有人愛挑東挑西的，約了又取消，有夠沒水準」。