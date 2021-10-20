【LIVE直播】新北市防疫記者會

中央疫情流行指揮中心今宣布新增0例本土確診，而第12輪為新北市史上最大規模疫苗接種，第一階段於22日至27日共計48.3萬劑，第二階段則為28日至11月3日，預計每天皆可施打8萬劑。副市長劉和然強調，除了加強醫護事前訓練外，也盼請民眾多加留意自己的接種時程與疫苗品牌。

新北市副市長劉和然指出，今天無新增確診個案，居家隔離剩45人，今天可再解隔離1人，針對第12輪疫苗施打，昨日第一階段已預約完成，施打日期為22日至27日，共計6天，約48.3萬劑；第二階段預約從下周一(25日)上午10時至27日12時截止，預計接種時間為28日至11月3日，共計6天。

劉和然也說，這次中央疫苗配發量高，以往單日接種量為6萬，但第十二輪每日預計接種量為8萬，第一點，除了醫護的行前教育外，接種站單日只施打同種疫苗，因此不會有打錯的問題，第二，診所的預約量不多，因此採單一時段施打單種疫苗，而大醫院單日可開放施打三種疫苗，採單一診間單一疫苗，會請施打疫苗的醫護與行政同仁加強核對，也煩請民眾謹慎確認施打的疫苗品種與接種時段、院所、診間。

劉和然也呼籲，希望中央能適度調配疫苗配發量，並考量各地是否同時段仍有其他疫苗需要接種。