美國宣布從11月8日起，要入境美國必須施打兩劑他們所列的疫苗，其中並不包含高端疫苗，引發外界質疑打高端的國民無法去美國。對此，衛福部長陳時中今表示，會跟美國持續爭取，準備相關資料跟美國提出；但美國目前還未回覆。

入境美國11月8日起，須接種美國認可的疫苗，包括莫德納、輝瑞BNT、單劑型嬌生，阿斯特捷利康AZ，印度版AZ疫苗Covishield，還有中國大陸的國藥、科興疫苗，台灣的國產高端疫苗並不在列。

媒體詢問陳時中，那接種高端疫苗的民眾要怎麼辦？高端可以混打其他疫苗嗎？陳時中說，高端混打還沒有相關數據，會跟美國持續爭取，準備相關資料向美國提出。至於高端疫苗是否捐贈國外？陳時中說，現在由外交單位溝通中。

國民黨立委江啟臣批評，蔡政府鼓勵國人打高端的政策，導致人民不能去美國，造成損失，政府應要賠償。政府應讓打高端的國人改打其他國際認證疫苗，否則他們哪裡都去不了，形同被隔離。

國民黨團書記長陳玉珍說，高端疫苗只做到二期期中，沒做三期試驗，國人信心不足，反而最早該買的BNT疫苗不買，立法院疫苗採購調閱小組將針對這部份去調閱，監察院也開始調查了，「錯誤的政策比貪污還不應該。」