新北市史上最大規模疫苗接種即將開跑，第十二輪總計98萬多人符合資格。新北市副市長劉和然表示，第一階段施打昨日已預約完成，從22日至27日連續六天接種，30歲以上民眾可接種BNT第一劑、55歲以上且7月16日前已接種第一劑者可施打莫德納第二劑、38歲以上且7月30日前已接種第一劑者可施打AZ第二劑，總計量約48萬多劑。

另外，第十二輪第2梯次接種也將在28日至11月3日登場。23歲以上民眾可在下周一（25日）10時至27日中午12時預約接種BNT，並在28日至31日施打；18歲以上且7月16日前已接種第一劑者可在下周一（25日）10時至27日中午12時預約接種莫德納，並在28日至11月3日施打；18歲以上且7月30日前已接種第一劑、45歲以上且7月31日至8月6日已接種第一劑者，可在下周二（26日）10時至27日中午12時預約接種AZ疫苗，並在28日至11月3日施打。

劉和然說，中央當然很希望提高地方疫苗覆蓋率，可是各縣市醫療量能不同，新北市第十二輪第一階段每天平均施打量約8萬劑，無論六日都沒有休息，希望第一劑施打量可突破70％，疫苗接種率可以不斷提升。

針對疫苗施打量大，避免錯打部分，新北市衛生局副局長高淑真表示，新北市針對第十二輪疫苗施打已發出98萬2730封簡訊通知，第一階段施打48萬3061人，全國最多平均每天接種8萬人，而新北醫護比例是全國最低的，雖然不足，但是仍要承擔402萬多人接種，醫護很辛苦，新北規畫接種站預約量能都是參考合約醫療院所提供的配合量能，以及配合中央平台的簡訊數。

目前已請各醫療院所透過行政程序，降低施打錯誤風險，例如接種站採單日施打單種疫苗，提醒要有不同診間、時段區隔，以避免異常接種事件發生，執行預防接種前要做好教育訓練、行前程序，加強接種程序，避免出錯。

劉和然也提醒中央應該注意各縣市政府的工作量、適度調配，他說，以往最大接種量是6萬左右，但第十二輪疫第一梯次每天接種量能是8萬劑，新北現在還要打流感疫苗，疫情以來，醫護同仁不僅要照顧確診者、一般病人，還要施打疫苗，因此再次提醒中央，大家樂見疫苗量大衝覆蓋率，但一定要考量各縣市政府除了施打疫苗，有沒有其他事情安排，希望適度調配，讓疫苗施打不僅可快速提高覆蓋率，還可以避免施打錯誤的狀況。