第12輪公費疫苗進行到第二階段預約，昨日已開放輝瑞／BNT第一劑及莫德納第二劑，今日上午10時再開放AZ第二劑上網預約，符合預約資格人數為75.5萬人。指揮中心發言人莊人祥表示，BNT及AZ將再開放名額供民眾施打，但實際能釋出多少，則須看此輪預約狀況而定。

第12輪公費疫苗分為兩階段接種，第二階段已於昨日上午10時開跑，今日上午10時再開放AZ第二劑，資格為7月30日前已施打AZ第一劑的18歲以上，和7月31至8月6日前已打過AZ第一劑的45歲以上民眾，符合預約資格人數為75.5萬人。

第12輪疫苗目前進行到第二階段，今上午10時開放AZ第二劑預約。（圖／指揮中心提供）

不過莊人祥在昨日的疫情記者會中指出，觀察到BNT預約速度已慢下來，因此會再開放28萬名30歲以上民眾未施打任一劑疫苗者接種；AZ估計也可再開放20萬人，不過實際會有多少名額，還得看今明兩日的預約狀況而定。

指揮中心也提醒有意想要混打的民眾，這一輪預約成功就必須去施打，若未如期接種或爽約，下一輪就會被自動暫停一輪，再到下一輪才能再預約。另外，3款疫苗預約收單截止日皆為明（27）日中午12時，其中BNT第一劑的開打時程是10月28日至10月31日；莫德納及AZ第二劑則是10月28日至11月3日。