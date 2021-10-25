第12輪公費疫苗今上午10點開放第二階段預約，符合資格民眾可至1922平台預約輝瑞/BNT第一劑及莫德納第二劑，不過10點一到又傳出網站塞車、無法連線，不少疫苗孤兒為此焦慮不已，但也有鄉民透露用手機預約僅花3分鐘就順利達陣，還能挑選施打診所。

今早不少網友在PTT八卦板抱怨1922預約平台又掛點，一名網友表示，10點一到上1922要預約BNT，結果系統一直顯示無法連線，「到底是怎樣啊？這跟搶演唱會門票有什麼不同？」令他焦慮地直呼真的不想當疫苗孤兒。

另外一名網友也發文說，本來以為終於不用當疫苗孤兒了，時間還沒到就在電腦前等待，沒想到10點一到網站就不斷地顯示無法連線，「怎麼網站又掛掉了，預約不到怎麼辦？」但也有人順利預約成功，並曬出截圖說，9點59分就用手機打開1922網頁等，10點一到的確有卡一會，但10點03分就順利預約成功，整個過程僅花了3分鐘，「根本沒有大家說的這麼難預約吧」！

貼文曝光後，大票鄉民也回報預約狀況，大多數的人認為手機操作比較順，「真的，完成預約10：01：07，真的不難」、「改用手機變超順的」、「用手機3分鐘就預約到了，爽」、「手機好用很多，網頁版根本垃圾」、「終於在剛剛預約到BNT了，只花了2分半」、「我還挑診所，嘻嘻，預約成功」。