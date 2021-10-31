台灣吃到飽餐廳選擇多，不過一名男網友卻表示，因為想吃的吃到飽餐廳預約客滿，但又很想吃吃到飽，上網徵求網友推薦其他餐廳，沒想到一票鄉民大推「饗饗及旭集」，更說這兩家超難訂位，但真的很好吃也不會踩雷。

原PO日前於PTT八卦板指出，本來預計利用假日中午去吃吃到飽餐廳「饗饗」，沒想到電話預約時，店員卻告知訂位皆已客滿，但他不放棄，透露目前手邊有兩個選擇，分別為momo壽喜燒及欣葉，他上網求問鄉民「台北車站附近有推薦的吃到飽餐廳嗎？」

貼文曝光後，不少老饕紛紛回應，「饗饗本來就很難排啊！台北車站就饗食天堂囉」、「饗饗假日都滿到12月去了」、「饗饗真的很扯，有夠難排」、「饗饗真的是吃到飽最頂」、「饗食真的很推，完全不會踩雷」。

不過有不少鄉民也推薦其他餐廳，「推薦旭集和食集錦」、「旭集」、「饗饗和旭集」、「旭集、饗饗、美福、艾美」、「吃到飽唯一推薦旭集和饗饗」、「旭集應該可以現場排候補 」、「一間旭集贏過所有吃到飽」。另外也有人認為，「寒舍艾美的探索廚房也不錯」、「喜來登十二廚」、「晶華飯店的栢麗廳也很好吃」、「大推漢來海港」、「君品的雲軒啊」、「真的不知道吃什麼的話，涮乃葉是很好的選擇」。