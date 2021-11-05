饗賓餐旅集團2021年營運雖受三級警戒衝擊，但10月營收已恢復至疫情前水準，集團預期全年營收可望僅小降至36億元。明年營運聚焦強化中央廚房及IT系統，預計新展9家店、帶動營收跳增逾5成至55億元，朝2025年營收達百億元、並完成上市櫃掛牌目標邁進。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，饗賓餐旅集團去年營收在疫情影響下仍達36.5億元，今年持續穩健展店，加計明天在永和比漾廣場開出的「真珠」及「小福利」，今年迄今已新展8家店、合計達51家店，原先預計營收要成長至50億元。

不過，全台疫情三級警戒禁止餐飲內用，陳毅航指出，4個月期間估使集團營收流失達14億元。集團對此積極拓展外帶外送及電商業務，7月營收在無內用服務下仍達1億元，且當中6成來自自家電商平台饗在家、饗帶走。

隨著疫情趨緩、內用禁令鬆綁，配合五倍券上路激勵，饗賓餐旅集團10月營收達4.1億元，超越4月的4億元，已恢復疫情前水準，單店客流恢復至疫情前的逾9成。其中，10月五倍券貢獻約占7～10％，與去年三倍券時相當。

在市場消費動能顯著回升激勵下，饗食天堂、饗饗及旭集目前假日訂位全滿、平日訂位量亦達8成，饗食天堂10家分店的明年除息訂位亦已全滿。同時，目前50～100人的聚餐訂席需求頗強，陳毅航預估今年營收可望僅小幅下滑至約36億元。

陳毅航指出，疫情造成餐旅業店點大洗牌，10月就收到50個點的邀約。但疫情也使集團展店評估更審慎，過去有7成把握就會展店、現在要有9成把握才會拍板。同時，疫情亦使電商品牌更願意與實體餐廳業者合作，認為好的體驗性品牌會有更多的市場需求。

展望後市，饗賓餐旅集團明年聚焦強化中央廚房及IT系統，展店步調相對較緩，預計將新展9家店、達60家店。其中看好竹北市場消費市場潛能，將斥資2.5億元於遠百竹北店一舉開出小福利、旭集、開飯川食堂、饗泰多、果然匯等5品牌分店。

同時，饗食天堂全台10家分店在創立20周年之際完成6.0改裝，主打質感室內裝潢、餐檯層次設計、擴大現點現做餐點3主軸。陳毅航表示，明年每個品牌預計均新展1～2家，集團營收目標跳增至55億元，續朝2025年集團營收達百億元、並完成上市櫃掛牌目標邁進。

對於近期餐旅業者因食材成本上漲而紛紛漲價，陳毅航表示食材成本確實顯著上漲，其中美牛大漲4～5成，但也有基期較低因素，若與疫情前約上漲2～3成。不過，認為目前價格已處高檔，可能只是短期現象，後續是否還會續漲有待進一步觀察，因此暫未考慮漲價。