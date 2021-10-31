澎湖大城北游泳池內，日前有女泳客沐浴時，發現隔板下方就然伸出一隻手機企圖偷拍，當場嚇壞兩名正在洗澡的女泳客，嚇得奪門而出，企圖揪出偷拍狼，但該為男子立刻逃離並騎機車離去，經游泳池調閱監視器後，警方根據車牌查出偷拍狼竟是一名海巡隊員，目前已傳訊該名海巡人員，全案偵查後將移送法辦。

性騷擾事件發生於9月25日晚上，當時女泳客發現有人偷拍後，立即向大城北游泳池櫃台管理員投訴並報警處理，警方現場調閱監視記錄追查。

監視器記錄顯示，9月25日晚上7時17分許，兩名女泳客離開泳池走去女更衣室，一名穿著夾腳拖鞋男子尾隨在後，約3分鐘後也走入更衣室洗澡間，再拿手機從隔間下方偷拍隔壁間女子洗澡，被偷拍女子發現後大聲責罵，男子快步倉皇跑回男更衣室躲避。

再隔約4分鐘，這名偷拍男穿著黑色T恤倉皇離開更衣室走出大城北游泳館騎乘機車離去。

被偷拍女子穿好衣服急忙向泳池管理人員投訴，泳池管理人員檢視監視記錄後報警處理。

警方循線找到涉案男子，確認身分是海巡人員，但事發隔日即赴台灣受訓，警方已連繫當事人，全案待涉案男子回澎偵訊調查。

縣府教育處表示，全案已報警處理，警方也調閱了監視記錄，同時要求游泳池管理人員務必加強巡守，防範類似事件再發生。