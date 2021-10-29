獅子山籍雜貨輪「幸運」號於彰化外海有沉船之虞，海巡獲報後馳援，順利救援7船員。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

獅子山籍雜貨輪「幸運」號日前於彰化外海，船頭因不明原因進水，船身傾斜有沉船之虞，海巡人員獲報後緊急馳援，船長決定棄船，由於當時海象惡劣，浪高達3至5公尺，增加救援難度，所幸作後順利接駁7名船員，解除一場海上驚魂記。

海巡署中部分署指出，28日傍晚近5時，巡防區指揮部塭仔北雷達操作員發現獅子山籍雜貨輪「幸運」號，航行方向迂迴有異，非前往台中目的港，在與航務中心確認該船發出遇險信號後，確認在彰化外海待援，該輪因大艙進水，致船身傾斜20度，情況危急，有沉船之虞。

中部分署立即成立應變中心，由第四巡防區指揮部隨即調派艦隊分署台中海巡隊PP-10035巡防艇及中部機動海巡隊台北艦馳援，另申請空中勤務總隊直升機備便加入救援行列。

海巡艇抵達現場後，發現該輪船身已傾斜25度，船長決定棄船，但當時海象惡劣，浪高達3至5公尺，海巡艇接近時，船身上下起伏搖晃、碰撞劇烈，所幸最後7名船員全數安全救援，並載返台中港海巡隊碼頭，經量測體溫均正常，後續已聯繫疾病管制署中區管制中心進行相關檢疫事宜。

海巡署表示，因該船仍錨泊於彰化外海，已由中部航務中心發布礙航通報，並由台北艦留原海域實施戒護任務；海巡署呼籲，海上作業船舶航經該海域務必注意航行安全，另民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，請利用「118」免費報案電話，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。