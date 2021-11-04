無畏疫情重創餐飲業，以火鍋起家的「築間餐飲集團」積極擴展事業版圖，即便2020年遭逢疫情仍然強勢展店，一年內拓展24家分店新開5個品牌，截至今年5月疫情爆發之前，旗下6大品牌總店數高達81家，如今疫情趨緩消費者信心回升，更加速帶動報復性消費潮，內部啟動組織調整以符合上市櫃之要求，將先登錄興櫃。

今年5月起台灣疫情嚴峻，餐飲業面對10年來最大的考驗。疫情期間集團除了滿足消費者需求外，更在意同仁生計，期間不斷推出符合市場需求的「外帶防疫套餐」，得以渡過最低潮的兩個半月，也讓同仁在疫情期間仍有一份穩定的收入，足以維持基本生活開銷。

直到今年10月隨疫情趨緩，加上疫苗施打率逐漸普及，集團旗下餐廳逐步將營業時間恢復至凌晨4點，直接帶動大幅度業績成長，2021年10月份業績對比2020年同期成長約70％，全年營收上看30億元，較去年成長約50％。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，疫情爆發前集團早已做好策略布局、店面承租、設計裝潢，加上餐飲業至少簽訂5年以上的長租約，更不會輕易因為三級警戒而急踩煞車，持續看好商圈發展與餐飲產業的長線需求，今年將維持新展30家以上分店。

如今疫情警戒降至二級，有望逐步控制國內疫情，看好台灣長期餐飲市場規模，並大膽推估餐飲需求將再次爆發，今年第3季起陸續展店，計畫2021年全台店家數可望超過100家之總體規模。包含近期開幕的彰化築間、北投築間以及高雄楠梓的本格和牛等都深受當地居民喜愛，值得一提的還有「有之和牛-基隆廟口店」，起源於基隆的築間餐飲集團，經過11年努力，如今回到家鄉開啟新的篇章。