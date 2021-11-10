環球科技大學15年前開始舉辦「心願樹」活動為雲林家扶中心兒童募集想要的耶誕禮物，今年轉型為「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫取代認養小朋友的耶誕禮物，直接募捐助學金，今年第1年達成50萬元目標。

「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫由環球科大董事長許淑敏、愛妮雅化妝品集團、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會、台中市醫師夫人聯誼會聯合發起，取代募集耶誕禮物，以愛心善款幫助家扶孩子就學。

許淑敏說，環科大心願樹走過15個年頭，發現經濟不足與資源匱乏升學路走得格外艱辛，因此決定將心願樹活動轉型，與世界華人工商婦女企管協會大台中市分會一起催生出「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，獻上最直接的幫助與真摯的祝福。

雲林家扶主委陳燦勳表示，雲林家扶感謝各界助學鼓勵，幫助孩子求學效益超過想像，看到他們自立脫貧，展開全新人生非常感動，包括在榮總醫院擔任住院醫師、一畢業就獲得台積電研發部門工作機會、擔任國立高中數學老師等。

環球科大創辦人許文志表示，這個助學計畫以更實際行動幫助更多學子就學，環球的「心願樹」更加發光發熱。許淑敏則表示，在耶誕節之前捐贈，希望圓更多學子就學與就業的夢，突破困境邁向光明。