波蘭的綜合格鬥擂台出現一個難堪的鏡頭，女將席卡琪(Ula Siekacz)公開挑戰男拳手馬波伊(Piotrek Muaboy)，兩人對打的影片在網路流傳，引來格鬥迷一片罵聲。席卡琪被打得很慘，但是裁判直到她被馬波伊騎在身上痛扁之後才喊停，令人看不下去。雖然先前早有跨性別拳手痛扁女拳手的正式比賽，但這次是真的男人打女人。
英媒《太陽報》報導，席卡琪並非職業拳手，她原本是比腕力的選手，同時是健身教練，經常在自己的IG展示她強壯的二頭肌。從體型上來說，身高185公分的馬波伊擁有非常誇張的優勢，在站立的對打中，席卡琪的手腳長度和攻擊距離無法對馬波伊構成任何威脅。
站立對打討不到便宜，在臉上吃了一記右重拳之後，席卡琪決定帶入地板戰，但她沒有學過專業的takedown，反而被馬波伊一個柔道摔壓制在地。席卡琪無法掙脫，只用拳頭不斷擊打馬波伊頭部，因她被壓在下面導致出拳力量不足。馬波伊被打了很多拳也像沒事一樣，最終他騎上去使出坐山打，裁判過來喊停。
格鬥迷在網路上怒噓這場比賽，無視體重和選手素質差距，完全違反MMA公平競技精神。事實上男打女本來就是該場賽事的賣點，當晚還有另一場男打女的比賽，「波蘭肯尼娃娃」Michal Przybylowicz對上女拳手Wiktoria Domżalska，結果是「肯尼娃娃」40秒擊倒了女拳手。
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