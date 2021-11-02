波蘭的綜合格鬥擂台出現一個難堪的鏡頭，女將席卡琪(Ula Siekacz)公開挑戰男拳手馬波伊(Piotrek Muaboy)，兩人對打的影片在網路流傳，引來格鬥迷一片罵聲。席卡琪被打得很慘，但是裁判直到她被馬波伊騎在身上痛扁之後才喊停，令人看不下去。雖然先前早有跨性別拳手痛扁女拳手的正式比賽，但這次是真的男人打女人。

MMA fans were left DISGUSTED when a Polish promotion put on an inter-gender fight between Piotrek Muaboy and arm wrestler Ula Siekacz.



Fans called for the fight to end as Muaboy landed hard clean shots to Siekacz before pinning her to the canvas and applying ground and pound. pic.twitter.com/otWqV8yKdF — Violent Money TV (@VM_TV_) October 31 2021

英媒《太陽報》報導，席卡琪並非職業拳手，她原本是比腕力的選手，同時是健身教練，經常在自己的IG展示她強壯的二頭肌。從體型上來說，身高185公分的馬波伊擁有非常誇張的優勢，在站立的對打中，席卡琪的手腳長度和攻擊距離無法對馬波伊構成任何威脅。

站立對打討不到便宜，在臉上吃了一記右重拳之後，席卡琪決定帶入地板戰，但她沒有學過專業的takedown，反而被馬波伊一個柔道摔壓制在地。席卡琪無法掙脫，只用拳頭不斷擊打馬波伊頭部，因她被壓在下面導致出拳力量不足。馬波伊被打了很多拳也像沒事一樣，最終他騎上去使出坐山打，裁判過來喊停。

格鬥迷在網路上怒噓這場比賽，無視體重和選手素質差距，完全違反MMA公平競技精神。事實上男打女本來就是該場賽事的賣點，當晚還有另一場男打女的比賽，「波蘭肯尼娃娃」Michal Przybylowicz對上女拳手Wiktoria Domżalska，結果是「肯尼娃娃」40秒擊倒了女拳手。