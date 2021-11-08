板橋高中勇奪「2021 MAKEX世界機器人挑戰賽臺灣積分賽」年度總積分第一、二名。（板橋高中提供）

新北市板橋高中17位學生組成5個團隊，參加「2021 MAKEX世界機器人挑戰賽臺灣積分賽」，勇奪年度總積分第一名與第二名，並獲得「創新設計獎」殊榮，可惜受疫情影響無法出國參加世界賽，為台灣爭取榮譽。

板橋高中表示，這次派出5支隊伍，學生們透過不斷研究比賽、大量使用自造零件、運用全新的思維自行設計出解決問題的機器人，實力相較去年突飛猛進。本次參賽的機器人有攻擊型也有防守型，學生設計出同時配備旋轉砲台的自走砲車，不但可以完整進行無人射擊的任務，背後所需的機構與程式設計難度也相當高。

值得一提的是，在台北冠軍爭霸戰積分賽中，對手機器人電路板突然故障，板橋高中的同學展現運動家精神，願讓對手費時近半小時進行維修，不但贏得比賽，也贏得對手的尊敬。

板中指導老師鄭政富說，今年歷經台北、高雄、雲林三場賽事全部冠軍，順利拿下年度總積分第一名與第二名。本來可以代表台灣出國比賽見見世面，但因疫情作罷，十分可惜！

板中校長賴春錦表示，創新設計獎是最大的肯定，也是板中學校願景「品創板圖」中很重要的精神，實踐創新與創意。感謝新北市教育局教育對板中智慧機器人學苑的支持，板中獲得不僅是冠軍，而是學生用解決問題的能力和堅持，這就是最棒的成果。