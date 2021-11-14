民進黨全代會於今(14)日下午登場，會中提請通過2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例，民進黨中常委陳茂松表示，有關日前民進黨縣市長提名風波，自己會「相信蔡總統」。前民進黨立委郭正亮指出，現在大家關注的焦點是衛福部長陳時中，且陳在黨內的民調比許多想要參選的人高，但陳時中要參選還有一個最大變數，那就是疫情。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，陳茂松支持的有兩個人，一個是同黨台南立委陳亭妃，但現在陳亭妃並沒有花很大力氣在初選上；另外就是彰化的部分，他有一個好朋友是前彰化市長邱建富，邱建富本來也想爭取參選縣長，但現在看起來就是不爭了。按照民進黨過去的經驗，若有人要挑戰現任首長，會造成分裂，並衝擊選情，所以台南還是以現任市長黃偉哲為優先。

郭正亮指出，目前大家比較關心的是陳時中，自己也看過很多民調，陳時中的民調確實比黨內很多想爭取參選的人高，但陳時中有一個變數是疫情。「你不知道到過年疫情會不會緩和，我估計過完年才會提名，如果那時候疫情還是不確定，陳時中走得了嗎？這就是一個問題」。

郭正亮也說，關於2022選戰的提名，是由黨內中執會成立提名小組，當然身兼主席的總統蔡英文會有很大的影響，但終究還是要有民調為參考，不能說想要提名誰，就提名誰，如果硬要提民調低的，一定會出事。