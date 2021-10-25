疫情指揮中心日前公布11月將開放AZ混打輝瑞／BNT，讓第12輪預約打AZ第二劑的民眾猶豫是否棄打。兒科醫師楊為傑表示，雖然國際已有不少混打資料可循，但目前不確定明年還會有多少BNT到貨，未來一旦要追加第三劑，現在第二劑混打BNT的人，屆時第三劑又要選哪個牌子的疫苗，這個問題大家可以超前思考。

楊為傑昨（24）日於個人臉書粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》分析，近日不少民眾都在考慮是否要AZ混打BNT，對於想混打的人，「我都給予100%的尊重」，畢竟指揮中心與專家們都已經過審慎的分析，評估疫苗混打的優缺點。

楊為傑指出，第一，未來若要追加施打第三劑新冠疫苗，混打者的第三劑要選哪一牌疫苗呢？雖然關於混打的研究，國際上已有不少混打的資料可參考，而目前最多的是AZ混打BNT，再來是AZ混打莫德納，「但第三劑呢？」

楊為傑說，第二，AZ混打BNT，但明年還會有多少BNT到貨？根據指揮中心公布的疫苗採購案來看，最確定的是莫德納已採買3千多萬劑，但BNT明年要買多少仍是未知數，如果明年沒有要買BNT或是買的數量有限，那AZ混打BNT後，要再追加第三劑要選哪一牌疫苗？希望在選擇混打前，大家能超前思考。