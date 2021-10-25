第12輪公費疫苗分為兩階段接種，第一階段符合資格民眾已於上周完成預約，並開始接種，第二階段今日上午10時開跑，優先開放輝瑞／BNT第一劑及莫德納第二劑，兩款疫苗符合預約資格人數分別為93.2萬及55.7萬人，總計148.9萬人今天上午可預約施打疫苗。同時第一階段因預約額滿未預約到疫苗的民眾，也可以再上網預約接種。

至於AZ部分，明日上午10時開放預約AZ第二劑，也有75.5萬人符合資格，3款疫苗總計224.4萬人有資格。

根據規劃，今日上午10時，開放BNT第一劑及莫德納第二劑，資格分別為23歲以上未施打任一劑新冠疫苗者，7月16日前已接種莫德納第二劑的18歲以上可上網預約。

指揮中心公布第12輪第二階段疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

明（26）日上午10時再開放AZ第二劑，資格為7月30日前已施打AZ第一劑的18歲以上，和7月31至8月6日前已打過AZ第一劑的45歲以上民眾。

指揮中心提醒，3款疫苗預約收單截止日皆為27日中午12時，其中BNT第一劑的開打時程是10月28日至10月31日；莫德納及AZ第二劑則是10月28日至11月3日。

指揮中心表示，第12輪第二階段接種，各疫苗符合預約資格人數，BNT是93.2萬人、AZ為75.5萬人，莫德納則是55.7萬人，總計224.4萬人有資格，提醒民眾於時間內完成預約。