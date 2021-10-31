國內12～17歲青少年，九月底時已經完成接種第一劑的BNT疫苗，目前剛滿4週，但第13輪接種BNT改成人先上，是否青少年接種BNT第二劑喊卡？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將針對第二劑接種再發意願書調查，由於到貨量也是原因之一，最快將於一個月後開打，目前仍是傾向要完成兩劑接種。

莊人祥表示，國內12~17歲族群日前接種率達到88.7％，校園總接種數超過108萬劑。而根據過去流感疫苗接種流程，無論第一或是第二劑，都會事先做接種意願調查後才會開打。

莊人祥表示，雖然現在打完第一劑的青少年已經滿四周但國外研究報告指出，只要不短於21天，保護力會降低，時間拉長，反而效果越好。

目前要不要繼續接種第二劑，莊人祥說，ACIP專家會議討論中，屆時也需視到貨量後提供給地方衛生局安排接種計畫，還需要一個多月整備。據他了解，傾向完成兩劑接種。

ACIP委員、林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成指出，將衡量青少年染疫後的重症風險、不良反應及未來病毒的高傳染力，作為第二劑開打依據。