台灣新冠疫苗第3劑如何打？莊人祥這麼說 14:242021/11/06 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於台灣未來第3劑的規劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應了。圖為民眾打疫苗的畫面。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎突破性感染頻傳，包括美國、以色列都已展開第3劑的接種。對於台灣未來第3劑的規劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其他國家買的是BNT、莫德納，較可能第3劑接種相同廠牌，台灣則有AZ、高端、BNT、莫德納，未來可能會不太一樣。 莊人祥表示，近期長庚醫院也在做混打第3劑的臨床試驗，指揮中心會關注試驗結果，並參考國際。至於接種間隔，3劑都是在第2劑接種後至少6-8個月以上，因國內第2劑大部分還在接種中，暫時還沒有第3劑的考量。 直播》疫苗打不完再加開？指揮中心最新說明 國衛院攜手北極星 爭取mRNA疫苗技轉 #第3劑 #接種 #莊人祥 #BNT #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偽稱銀行經理轉接警察受理？中興警識破詐騙技倆 09:382021/11/06 社會 第11批BNT疫苗抵台 網友忍不住問蔡政府一句話 09:512021/11/06 政治 政府買的疫苗呢？他秀「驚人數據」砲轟民進黨 ：見鬼了！ 08:072021/11/06 政治 居家健身退燒 派樂騰下修財測 04:102021/11/06 全球財經 陸055新艦下月服役 航母帶刀侍衛比美隱形艦武藝多 09:092021/11/06 軍事 外匯探搜－估加國明年中升息 加幣升勢可望有撐 04:102021/11/06 產業特刊 莫粉福音 滿18歲可預約接種莫德納殘劑 04:102021/11/06 焦點要聞 北市疫苗打不完 12醫院開特別門診 04:102021/11/06 地方新聞 長庚試驗第3劑混打 醫護人員踴躍報名 12:572021/11/06 生活 東洋攻微脂體新藥 國際追捧 04:102021/11/06 財經要聞 在美申請對2至18歲使用 印度Covaxin疫苗恐遇阻 13:592021/11/06 國際 生活熱門新聞 AZ、BNT接種免平台 指揮中心今宣布：找醫院預約就可打 - 生活 台灣之星迎戰「2021電信雙11」 單門號經典資費最後一年 - 生活 新北加倍券吸97萬人登記 5000換1萬再加碼5000名 - 生活 好市多買肉乾回家啃驚覺味道超怪 網一看照片秒懂真相：史上最蠢會員 - 生活 老司機快上車！AV版《魷魚遊戲》徵臨演 最多領6000 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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