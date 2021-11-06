新冠肺炎突破性感染頻傳，包括美國、以色列都已展開第3劑的接種。對於台灣未來第3劑的規劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其他國家買的是BNT、莫德納，較可能第3劑接種相同廠牌，台灣則有AZ、高端、BNT、莫德納，未來可能會不太一樣。

莊人祥表示，近期長庚醫院也在做混打第3劑的臨床試驗，指揮中心會關注試驗結果，並參考國際。至於接種間隔，3劑都是在第2劑接種後至少6-8個月以上，因國內第2劑大部分還在接種中，暫時還沒有第3劑的考量。