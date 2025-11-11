胡姓男子與魏姓友人不滿陳姓友人未居間幫他協調債務糾紛，今年7月底胡、魏2人，拿球棒及徒手毆打陳男，造成陳男頭、雙膝及背部等處挫傷，還持槍恐嚇陳男要求交出欠債的許姓男子，不然就要打死他等語。陳男心生恐懼提告，法官審理後，查無胡男持槍證據，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。

檢警調查指出，胡姓男子與另案審理中的魏姓男子，因不滿陳姓友人未居間協調兩人與許姓男子的債務糾紛，兩人決定聯手報復陳男，於114年7月27日下午15時許，兩人分別徒手、持球棒毆打陳男，造成陳男頭部撕裂傷、雙膝、下背部挫傷，並持槍對陳男恐嚇說「交出許姓男子，不然就要打死你，並要押你走」等語。

但檢警調出案發監視畫面，發現陳男傷勢並不嚴重，胡男的攻擊力道並不猛烈，難認有殺人犯意。且現場監視器影像並無收音功能，未錄得胡男與陳男的談話內容，且查看現場監視器影像，胡、魏2人均未攜帶槍枝；然員警獲報到場處理時，陳男卻向警方表示胡、魏2人有攜帶槍枝，並持槍朝他比劃。

檢方認為，陳男的陳述疑有誇大不實，他在警詢時證稱，胡男對他出言恫嚇，是否屬實，自非無疑，尚難僅憑他的單一指訴而遽為不利於胡男之論斷，因此不能率以恐嚇、殺人罪責來指告胡男。

法官認為，胡男事後坦承犯行，否認有持槍恐嚇陳男一事，檢警也查無胡男持槍恐嚇的證據，只能確認他毆打傷害陳男，且雙方未能達成和解，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。