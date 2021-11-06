心血管疾病位居國人十大死因第2位，且台灣進入高齡化社會，年紀越大、共病越多，常見的共病因子如糖尿病、高血壓性疾病、腎臟相關疾病，皆位居十大死因之列。萬一國內新冠肺炎疫情再起，心血管疾病患者更亟需接種疫苗來提升保護力。

馬偕紀念醫院副總院長洪大川今天出席疾病管制署研討會，解析各類心血管疾病患者接種新冠疫苗注意事項。（圖取自疾管署）

馬偕紀念醫院副總院長、心臟內科醫師洪大川今天出席疾病管制署「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」，解析各類心血管疾病病人接種新冠疫苗注意事項。不少心臟科患者都會詢問自己是否適合施打疫苗，打完疫苗會不會讓原本的疾病惡化，他認為答案原則上都是「不會」。

根據歐洲心臟病學會建議，除非疾病處於不穩定期或本身對疫苗過敏，包括心肌梗塞、心房顫動、心肌病變、先天性心臟病、心臟移植、肺高壓、肺栓塞、周邊性血管疾病、腦中風、暫時性腦缺血等，都建議施打新冠疫苗。

而今年發表在《英國醫學期刊》（BMJ）的研究顯示，接種AZ和BNT疫苗後發生缺血性中風和心肌梗塞的比率，都沒有明顯增加，反而是感染新冠肺炎後，發生血栓、中風、心肌梗塞的比率上升了。

洪大川提醒，心血管疾病患者如有使用抗血小板藥物，施打疫苗前不須停藥；如近期接受心導管手術，只要沒有發生併發症或急性胸痛症狀，原則上術後1周可施打疫苗；急性心肌梗塞病人，由於恢復時間因人而異，原則上出院後1至2周如果無明顯或惡化之胸痛或心衰竭，經醫師評估即可打疫苗。

根據台灣腦中風學會建議，剛發生急性腦中風時，可能會出現中風症狀惡化，再次中風和心血管事件、感染等併發症，因此建議在中風急性期（大約1至2周）過後，經醫師評估身體狀況已穩定再施打疫苗。

在少數情況下，需要避免接種特定種類的疫苗。洪大川說，血栓栓塞病人目前多半建議施打疫苗，但如果過去發生血栓合併血小板低下症後群，或肝素引起之血小板低下症者，應避免接種AZ等腺病毒載體疫苗。另腦中風患者需要做MRI及電腦斷層檢查，有文獻指出，莫德納疫苗的賦形劑與這兩種檢查所用的顯影劑相關，如果對顯影劑過敏，就不建議施打莫德納疫苗。

至於接種mRNA疫苗可能出現心肌炎、心包膜炎等不良反應，洪大川表示，mRNA疫苗可使用在多數慢性心血管疾病患者，包括冠狀動脈疾病、心肌梗塞、穩定性心臟衰竭、心律不整、風濕性心臟病、川崎氏症、多數先天性心臟病和植入式心臟裝置者；但如果評估當下心臟仍在發炎者，建議暫緩接種mRNA疫苗，或考慮使用其他疫苗。

萬一施打BNT、莫德納等mRNA疫苗後發生心肌炎、心包膜炎不良反應，洪大川指出，可與醫師充分討論下，並於病況改善後，考慮以其他平台的疫苗進行第2劑接種，例如腺病毒載體疫苗（AZ）、蛋白質次單元疫苗（高端）等。