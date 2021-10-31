ITF台北國際旅展將於11月5日開展，主打年度僅此一檔優惠的北投麗禧溫泉酒店（旅展攤位I306），其現場祭出住宿券65折、泡湯券72折、SPA券88折起等優惠。

其中，熱銷的淡季雅緻山景客房住宿券，今年首度於現場推出限時搶購活動，每日限量50張，每張只要9999元（原價1萬5400元、折扣約65折），此外，北投麗禧線上旅展亦自即日起至11月8日晚間10點販售中。

而「雅緻豪華客房1泊2食券」每張1萬7400元（原價2萬3276元，約75折），可體驗價值2580元+10%晚間套餐2客及隔日早餐，晚間套餐可選擇中式雍翠庭品嚐「典藏海陸套餐」，享星蔥牛肋排與樹子波士頓龍蝦佐水粄雙主菜味蕾享受，或可擇至C’est Bon歐陸餐廳享用「岩燒龍蝦套餐」或「澳洲M7和牛」6件式套餐。家庭出遊可選「雅緻家庭客房住宿券」每張1萬7900元（原價2萬4200元，約74折）。

北投麗禧坐擁來自陽明山大磺嘴的第一口白磺泉，從源頭直達的溫泉，今年度旅展主打全年優惠券，不分平假日均可使用。「露天風呂全年券」每套10張，售價1萬3000元，約72折，盡享占地百坪、挑高九米的露天風呂，包含各式冷熱、桑拿、蒸氣室、無限享用軟性飲料與餅乾小點。亦推出「獨立湯屋泡湯券」每套3張，售價6000元，約87折，每張可供雙人使用獨立湯屋90分鐘，並加贈手工風味奶酪2份，愜意享受白磺泉的滋潤。

業者表示，今年首次推出「儷漾SPA券」每套5張，售價1萬9250元，可以原價88折優惠，享受館內超人氣「60分鐘東方經絡療程」，藉由與經絡對應的五行精油，透過芳療師的手藝，讓緊繃的身心解壓。持此張票券至儷漾SPA使用療程，再享露天風呂優惠加購價只要1000元（原價1800元）。