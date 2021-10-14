北市圓山花博爭豔館13日為68歲以上長者施打第2劑莫德納疫苗，現場湧入1萬3000人，許多人雨中等疫苗、動線混亂惹民怨。北市副市長蔡炳坤14日再赴現場視察，表示已檢討各種缺失，安排椅子給長者，排隊有秩序，大家情緒也較穩定，不過15、19日也都將有萬人施打疫苗，會是高峰。

蔡炳坤說，昨天人數湧進很多，的確有發現缺失，他有開會討論每個環節，進行檢討，於是今天特別在外場讓長者坐下來，情緒因此較穩，外場兩邊各擺置500張椅子，長者從捷運站下來後，就有秩序入座，時間到就進場，已好很多，心情也較輕鬆，且也增加人力來引導，長者若有事要請教，隨時旁邊有人，市府動員150人。

針對還是有長者抱怨沒規畫好、按照號碼來排沒辦法順利入場，蔡炳坤說，預約時段是以小時來約，市府都有不斷宣導，請大家盡量按照時間來，今天有人上午6時就來排，希望能理解按時間來打，但來了還是盡快幫忙接種，有時時間沒到，人員婉拒長者入場，就會產生爭執糾紛，今天是重陽節，會對長者有多一份體諒與關心。

蔡炳坤說，昨天來打莫德納約1萬3000人，實際來的人數占97％，昨天沒打到、今天一樣可來打，今天人數大概要打1萬2000人，場地有區隔好，除了莫德納，還有1萬2000人要打AZ，800人下午要打BNT，BNT由馬偕醫院負責，3種疫苗在這場地分流施打，都要謹慎。

蔡炳坤提到，今天下午會開會討論第12期疫苗的量能，今天是第10期最後1天，明天是第11期第1天，花博會繼續服務，明天一樣會有1萬多人，是打BNT的第1天、需打4天，第1天人會最多，第2天約6000多人，19日是AZ第2劑首日也上萬人，會做好準備，22日開始進入第12期，會跟中央討論。