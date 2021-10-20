新加坡加強防疫措施近一個月，雖然病例增加速度有所趨緩，但昨天新增3994人確診，其中社區案例高達3480起。當局再度呼籲民眾，特別是年長者減少社交活動、必要時才出門。

星國疫苗覆蓋率已超過8成，但8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例卻不斷攀升，迫使當局於9月底再次加強防疫措施，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、居家辦公為既定模式等，預計實施一個月至10月24日。

自加強防疫措施以來，新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增加速度有所趨緩，但單日新增確診人數仍高達2000多至3000多人。

新加坡衛生部昨晚深夜發布新聞稿表示，新增3994人確診，包括3480起社區案例、501起移工宿舍案例，另有13起境外移入；全國累計15萬4725人確診。

另外，衛生部指出，昨天新增7起死亡案例，累計246人病故。

衛生部表示，通常週末過後確診人數都會增加，當局會密切觀察接下來幾天的確診案例數，以判定是否出現新一波疫情。

根據衛生部數據，過去28天出現的確診者中，98.6%都是輕症或無症狀。

不過，隨著確診人數飆升，收治於加護病房的患者人數也跟著上升，導致醫院面臨龐大壓力，衛生部表示，目前有1738名確診者住院，其中338人需要輸氧治療，71人收治於加護病房。

衛生部觀察，過去一週民眾外出活動量增加，包括購物商場人數增加、公共交通乘客量也小幅上升。為此，衛生部再次呼籲民眾，特別是年長者等風險較高族群，減少社交活動、必要時才出門。

新加坡採取「與病毒共存」策略，雖預期鬆綁措施後確診人數會增加，但增加速度比預期還快，當局不得不再次加強防疫措施。

「今日報」（Today）報導，有專家認為，接下來若放寬防疫措施也不會導致病例激增，但也有專家指出，新加坡要「與病毒共存」，那目前這波社區感染就不會是最後一波。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副教授古阿烈（Alex Cook）表示，一但鬆綁措施，可能就會出現新一波疫情，「我們可能需要經歷2到3波疫情後，才能回到常態」。

他指出，新加坡大多數的重症患者及死亡案例都是少部分尚未接種疫苗的民眾。

新加坡人口約545萬，截至18日，84%人口已完整接種2劑疫苗，85%至少接種一劑。目前有60萬4552人也接種了追加劑。（編輯：高照芬）1101020