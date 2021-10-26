中國政府網10月26日消息，大陸國務院印發2030年前碳達峰行動方案：到2030年，非化石能源消費比重達到25％左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65％以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

大陸國務院關於印發2030年前碳達峰行動方案的通知提出《2030年前碳達峰行動方案》的總體要求、主要目標、重點任務。

在總體要求部分，提出指導思想與工作原則。

在主要目標部分，到2025年，非化石能源消費比重達到20％左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5％，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18％，為實現碳達峰奠定堅實基礎。

到2030年，非化石能源消費比重達到25％左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65％以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

重點任務之一：在能源綠色低碳轉型行動，推進煤炭消費替代和轉型升級。加快煤炭減量步伐，「十四五」時期嚴格合理控制煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。

於大力發展新能源上，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。「十四五」、「十五五」期間分別新增水電裝機容量4000萬千瓦左右，西南地區以水電為主的可再生能源體系基本建立。

在確保安全的前提下有序發展核電，保持平穩建設節奏。同時合理調控油氣消費。支持車船使用液化天然氣作為燃料。並加快建設新型電力系統。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右，省級電網基本具備5％以上的尖峰負荷回應能力。

重點任務之二，在節能降碳增效行動：嚴格控制能耗強度，合理控制能源消費總量，推動能源消費革命，建設能源節約型社會。全面提升節能管理能力、實施節能降碳重點工程、推進重點用能設備節能增效、加強新型基礎設施節能降碳。提高非化石能源消費比重。

重點任務之三，工業領域碳達峰行動：要推動工業領域綠色低碳發展、推動鋼鐵行業、有色金屬行業、建材行業、石化化工行業碳達峰、堅決遏制「兩高」項目盲目發展。

重點任務之四，城鄉建設碳達峰行動：城市更新和鄉村振興都要落實綠色低碳要求。推進城鄉建設綠色低碳轉型、加快提升建築能效水準、加快優化建築用能結構、推進農村建設和用能低碳轉型。

重點任務之五，交通運輸綠色低碳行動。確保交通運輸領域碳排放增長保持在合理區間。推動運輸工具裝備低碳轉型。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40％左右。

重點任務之六，循環經濟助力降碳行動：全面提高資源利用效率，充分發揮減少重點任務之資源消耗和降碳的協同作用。

重點任務之七，綠色低碳科技創新行動：加快綠色低碳科技革命。

重點任務之八，碳匯能力鞏固提升行動：提升生態系統碳匯增量。

重點任務之九，綠色低碳全民行動：加強生態文明宣傳教育、推廣綠色低碳生活方式、引導企業履行社會責任、強化領導幹部培訓。

重點任務之十，各地區梯次有序碳達峰行動。