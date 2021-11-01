美國總統拜登的最高氣候幕僚表示，拜登周一出席第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）時，將向世界領導人保證美國可以信守承諾，到2030年底將溫室氣體排放量減少一半以上，即使目前確保這些減排承諾的關鍵政策仍然情勢不明。

拜登將與100多個國家領導人一起參加在格拉斯哥市（Glasgow）舉辦的COP26氣候會議。在此之前，G20峰會才剛在羅馬落幕，與會的成員國領導人發布聯合聲明，敦促各國採取「有意義且有效」的行動應對氣候變遷，這也表示為了實現遠大的目標，與會各國將肩負起龐大的任務。

美國國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）表示，拜登將致力於實現減排目標，而這主要將透過一項關鍵性的預算法案，其中包括將釋放5550億美元的氣候相關支出。在經過數個月的反覆協商，這項法案正在等待美國國會表決。

上周四拜登宣布已經與參議院民主黨人就一項規模達1.75兆美元的社會支出和氣候變遷法案框架達成協議。這個新框架的支出規模較拜登最初提出的3.5兆美元方案大幅縮水，其中包括規模達5550億美元的清潔能源稅負抵減，以及對獲利超過10億美元的美國企業課徵15%的最低公司稅率等措施，但未納入上周新提出的「億萬富豪稅」。

麥卡錫表示，拜登將在COP26大會上再度承諾美國將採取迅速而果斷的行動，包括透過其提出的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫框架。這將是美國史上對抗氣候危機規模最大的投資，這項計畫將讓我們在2030年減少超過十億公噸的排放量。

拜登周日表示，美國國會將在本周表決名為「重建美好未來」的氣候和社會支出法案。

目前眾議院尚未確定表決該法案的日期。

拜登周一亦將就美國如何在2050年實現淨零排放目標的長期策略，並將宣布他會與國會合作，在2024年推出一項30億美元的計畫，協助開發中國家適應和管理氣候變遷的影響。