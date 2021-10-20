高端疫苗選定巴拉圭進行新冠肺炎疫苗第3期臨床試驗，上周三 (13)日正式展開；試驗執行已1個星期時間，已有超過300位民眾登記，近日受試者持續完成第1劑疫苗施打；高端疫苗表示，從今日起受試者施打會加速展開，預計本周完成約330人第1劑疫苗施打。

高端新冠肺炎疫苗在第3季運抵巴拉圭之後，由亞松森大學醫學院負責試驗執行及完整的臨床試驗前訓練；由於當地疫苗緊缺，研究團隊花了較多心力取得比對用的AstraZeneca(AZ)疫苗，克服挑戰並完成臨床試驗前相關準備後，試驗自10月13日正式展開。

高端疫苗於巴拉圭執行的第3期試驗，計劃收納1000位受試者，採用免疫橋接設計與AZ新冠肺炎疫苗進行比對性試驗，預計於第4季取得安全性及免疫原性比較數據，加速佈局中南美洲市場。

目前國際法規聯盟ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗。免疫橋接已成為國際新冠疫苗採用的主要試驗方法之一，且試驗結果也可透過澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）進行疫苗保護力推估。