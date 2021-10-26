輝瑞／BNT打氣不如預期，台北市聯合醫院忠孝院區消化內科醫師陳昶宇表示，BNT開打至今已沒什麼人願意打，導致每天每個接種站最多可能會有5劑BNT被丟掉，認為指揮中心應提早開放混打，或讓AZ第一劑已滿10至12周者，混打BNT殘劑，「如此一來才不會造成疫苗浪費」。

陳昶宇今（26）日稍早於個人臉書指出，BNT疫苗開打至今，其實已經沒有什麼人要打第一劑，能打或是想打的人，都早已接種其他品牌疫苗；或是已預約好並準備施打，剩下未打的民眾，大概是怎麼樣都不想打，要不然就是非莫德納不可，「所以每天每個接種站，最多可能會有5劑BNT被丟掉」。

陳昶宇提2個建議，第一是指揮中心應考慮提前開放混打，若AZ第一劑已滿10至12周，且還未打第二劑，可以先去混打BNT殘劑；第二則是比照國外標準，BNT第一劑滿4至6周，就可以到各接種站打第二劑殘劑，「如此一來才不會造成疫苗浪費」。

不過，指揮中心發言人莊人祥於昨日疫情記者會中說，目前殘劑僅限第一劑或第一劑打相同疫苗的民眾，還未開放混打殘劑，但AZ混mRNA疫苗有望最快在第13輪開始，不過1922疫苗平台仍在混打修改中，等確定後會再開放民眾上網意願登記。