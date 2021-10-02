高鐵爆發員工鑽漏洞，闖關接種第二劑莫德納成功，事後竟還PO文炫耀「教學」，導致前後有大量員工跑醫院早鬧，最終有42人施打成功。而這42人能闖關，靠的就是當「奧客」，讓醫護受不了，只好幫忙施打。

不少民眾至今就連第一劑疫苗都沒著落，卻有42名原本屬於第七類對象的高鐵員工，鑽漏洞謊報第三類，前往高雄聯合醫院接種第二劑莫德納，有護理師發現資格不符後拒絕施打，未料這群人竟當場大鬧起來。

據了解，這42名高鐵台中站員工被拒絕後，當場不斷質疑：「預約成功了為何不能打」、「我們也是第三類」、「已經滿10到12周了」，就這樣大鬧醫院，從早上8點鬧到11點，過了3小時還不肯走，讓醫護相當崩潰，在考量到不會影響公費人員接種權益後，只好投降幫這42人施打疫苗。

事件曝光後引發軒然大波，包括高雄市長陳其邁、高鐵官方與衛福部長陳時中都表示會徹查，高雄市衛生局也強調，這42人的身分都已掌握，該追究的責任絕對不會少。