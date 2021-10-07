國際疫苗品牌AZ、BNT持續到貨，莫德納卻面臨短缺，上百萬接種完第1劑莫德納的民眾，多數仍在苦等下一劑，而北北基地區的計程車司機，每天接觸陌生旅客卻無第2劑疫苗保障，今赴交通部爭取，盼自己別變成防疫破口，若中央流行疫情指揮中心再不正視問題，下次就直接到疾管署陳情。

計程車公會、駕駛員工會及各車隊今開會並取得共識，前往交通部向路政司爭取第2劑莫德納。台北市計程車駕駛員職業工會分會長鄭慶裕表示，施打第1劑莫德納的計程車駕駛約有3萬5000多人，駕駛接觸的人很多，屬於高風險職業，希望政府正視問題。

鄭慶裕指出，常遇到乘客會問他們有沒有打疫苗，司機只能苦笑，第1劑施打超過10周了，大家都會擔心保護力下降，成為防疫破口。

交通部長王國材指出，第1劑莫德納疫苗司機有納入專案施打，後面第2劑就都要到共同平台申請，最近陸續一些疫苗進來，疫情指揮中心有安排時程表，第2劑將按照指揮中心規範，看誰排到就來施打。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說，今與路政司會面後的共識，路政司會盡力協助，把司機的心聲傳達到疫情指揮中心，如果指揮中心仍不願針對基層計程車司機心聲做出反應，未來計程車將直接到疾管署陳情。