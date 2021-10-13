中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，我國自購AstraZeneca疫苗約136萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過638萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及本次提供第11批136萬劑疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。

衛福部長陳時中表示，指揮中心目前手頭上的AZ疫苗共130多萬劑，若連同立陶宛贈送的疫苗，目前共有300萬劑左右的AZ，可望加速第二劑疫苗覆蓋。

陳時中說，昨天疫苗接種人次只能算是普通，全國共完成接種23萬6619劑，目前整體疫苗涵蓋率已達百分之58.88，劑次人口比達每百人78.49，也就是說現在第二劑覆蓋率剛過百分之20，目標月底要達標百分之30，繼續努力。