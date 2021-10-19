台北市議員耿葳日前接獲爆料指出，有民眾在7月29日接種完AZ疫苗後出現血栓，並取得不良反應通報紀錄證明，但至今已超過10周，卻仍找不到任何地方可預約混打，北市衛生局特別協調醫療院所加開特別門診，讓有不良反應的民眾在第二劑可接種其他疫苗。

北市衛生局專門委員歐佳齡表示，有民眾反映AZ第一劑有不良反應，並取得證明，北市特別協調萬芳醫院開立特別門診，從10月26日起，每周二有莫德納第二劑的特別門診，另外，中興院區在10月25日下午也有AZ第一劑不良反應門診，如第一劑有不良反應民眾，可以在醫院網站掛號預約，民眾要先取得不良反應證明和醫師評估後才能施打。

針對有民眾抱怨第12期AZ疫苗施打僅能在花博爭豔館，無法選擇其他場地很困擾，歐佳齡說，考量在上一期接種時，有長者被安排到花博距離太遠，因此，第12期莫德納第二劑大約為長者，規畫在診所，讓長者能就近施打，至於花博量能較大，且AZ施打的年齡層為38歲以上民眾，行動力較高，附近也有捷運、公車方便到達，另外，這期除了花博大型接種站外，還會加開松菸的部分，會依照量能找到更適合的場地提供給民眾。