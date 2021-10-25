COVID-19公費疫苗預約平台之BNT、莫德納疫苗線上預約接種，及五倍券平台紙本綁定於（25）日開放，開放後系統皆運作正常。疫苗平台由於民眾預約踴躍，為讓平台運作順暢，隨即啟動流量管制，將部分民眾導入Waiting Room依排隊機制作等候。

根據統計，自今日上午10點開放後，10分鐘內便完成22.9萬人次預約，30分鐘完成人數更達51.6萬人次，而在10：08時，更高達1分鐘123萬人次流量。

在此提醒民眾Wating Room頁面所看到需等候時間僅為預估時間，系統仍需等先前已登入之用戶消化完後，才會按照順序放行正在等候的民眾。

關貿網路也特別提醒民眾，在進入排隊等候機制時，不要按下F5重新整理頁面，以免重新排隊等候，同時也不要離開等候頁面，並確保本身網路連線穩定，都可便利地使用平台各項服務。

10月26日平台將持續開放第2劑AZ疫苗預約接種，再次提醒民眾未來可於預約開放日前先行「資格查詢」，若未符合當期間資格者，即不必於開放當天登入平台排隊，節省寶貴時間，而政府為達到分流機制，將同期不同疫苗的預約日錯開，也請民眾多加留意各別時間。